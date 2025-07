Wagner Leonardo defende Mano e vê Grêmio mais confiante

“Fizemos nossa obrigação. Tínhamos que vencer o título em casa. Dá confiança para seguir evoluindo, sabemos que podemos entregar muito mais no Brasileiro e estamos vivos na Sul-Americana. Tivemos o tempo que tanto precisávamos com o Mano (Menezes). Ele chegou em uma turbulência, mas nos apresentamos mais cedo para poder melhorar”, disse.

O Grêmio cumpriu o seu dever de casa e conquistou a Recopa Gaúcha pela quinta vez na história . O Imortal venceu o São José por 2 a 0, nesta terça-feira (8), na Arena, e ganhou mais confiança para a sequência da temporada. O zagueiro Wagner Leonardo destacou a importância do período de treinos para se adaptar ao estilo de Mano Menezes. Dessa forma, saiu em defesa do treinador.

No duelo entre os campeões do Gauchão e da Copa FGF, o Grêmio não teve dificuldades para vencer o São José. Afinal, o Tricolor controlou as ações do início ao fim, fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo com gols de Alysson e Amuzu, e resolveu o jogo. Assim, restou administrar o resultado na etapa final.

Foi o quinto título do Grêmio na Recopa Gaúcha. Dessa forma, é o maior campeão da competição. O Imortal volta a campo no próximo domingo (13), às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão.

