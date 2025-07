Vitória sofre gol no fim, perde para o Confiança e está fora da Copa do Nordeste

Por outro lado, o Dragão fez a festa no Barradão. O Confiança, que está na 19ª colocação da Série C, com nove pontos, venceu a primeira fora de casa na Copa do Nordeste, e iguala a campanha de 2020, quando também chegou às semifinais. Os sergipanos vão encarar o vencedor do duelo entre CSA e Ferroviário, que se enfrentam nesta quarta-feira (09).

O Vitória passou por mais uma derrota marcante dentro de casa na temporada. Na noite desta terça-feira (08), o Leão perdeu para o Confiança por 1 a 0, com gol nos acréscimos, e está eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste . Com a eliminação, o Rubro-Negro acumula mais uma eliminação em 2025, já que já está fora da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além do torneio regional.

Agora, as equipes focam no Campeonato Brasileiro. O Vitória, ameaçado pelo rebaixamento, tem um confronto direto no retorno da Série A contra o Internacional, no próximo sábado (12), às 16h30, em Porto Alegre. Já o Confiança também encara um adversário direto para tentar sair da zona de rebaixamento. O Dragão visita o Itabaiana, no interior de Sergipe, às 17h do mesmo dia.

Vitória pressiona e não marca

A partida começou com o Vitória tendo as melhores oportunidades. Logo aos três minutos, Zé Marcos arriscou de fora da área e Felipe Scheibig se esticou para fazer grande defesa. Na sequência, Ricardo Ryller subiu na área e cabeceou por cima do gol.

Entretanto, o Leão não conseguiu manter a pressão ao longo do confronto e viu o Confiança crescer na partida. Após uma saída de jogo errada, Neto Oliveira saiu de frente para o gol, mas finalizou errado. Os sergipanos até chegaram a aparecer mais no ataque, mas não conseguiram criar mais oportunidades.

Confiança marca nos acréscimos e se classifica

Na segunda etapa o Leão voltou pressionando, aparecendo mais no campo de ataque. Entretanto, os donos da casa não levaram muito perigo ao gol de Felipe. Na primeira boa chegada, Lucas Halter ficou com a bola depois de cobrança de escanteio, fez uma boa jogada individual, mas chutou fraco para a defesa do goleiro.