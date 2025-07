Tricolores apostam em força de Renato Gaúcho para vencer o Chelsea: ‘Copeiro’

Nas Laranjeiras, torcedores esperam que técnico mais uma vez surpreenda com equipe na partida da semifinal do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Mais uma vez os tricolores terão um dia histórico. Nesta terça-feira (8), o Fluminense enfrenta o Chelsea, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes. Assim, a equipe do técnico Renato Gaúcho tem a oportunidade de cravar a vaga na decisão do torneio e fazer história no futebol brasileiro. Como nos últimos jogos, os torcedores se reuniram nas Laranjeiras, sede do clube, para acompanhar o duelo. Antes da bola rolar, os tricolores estão confiantes em uma vitória. Além disso, estão confiantes em mais um bom desempenho de Renato à beira do campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Expectativa está boa. Vamos para o sexto jogo e espero que também o sétimo. O Fluminense não entrou como favorito, mas como patinho feio do campeonato. Mas acredito na força do elenco e de Renato Gaúcho, que é técnico copeiro e está fazendo a diferença nesse Mundial. O jogo vai ser 2 a 0, gol do Arias”, disse Thiago Pedreira. “Renato sempre surpreendeu a gente desde 2007, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil e ano seguinte chegamos à final da Libertadores. Nesse Mundial, ele está mostrando que conhece de futebol”, ressaltou Junior Olivo. Reencontro de Thiago Silva com Chelsea Thiago Silva jogará contra o seu ex-clube pela primeira vez desde que saiu do time londrino. Sua passagem pelo Chelsea durou quatro temporadas (2020/2021 a 2023/2024). O zagueiro, afinal, faturou títulos da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa, todas no ano de 2021.