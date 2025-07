Thiago Mendes desembarca no Rio para defender o Vasco

Jogador estava no Al Rayyan, do Catar, e desejava retornar para o futebol brasileiro

Thiago Mendes chegou no Rio de Janeiro. Reforço do Vasco , o volante desembarcou no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (8), por volta das 21h30 (de Brasília), no Aeroporto do Galeão, para se apresentar ao clube carioca. O jogador já assinou um pré-contrato até o fim de 2027 e fará exames médicos para assinar em definitivo nos próximos dias.

“Estou muito feliz de estar no Vasco. Diniz é um baita treinador, sempre acompanhei ele. Não estou 100%, mas em uma ou duas semanas estarei pronto para jogar pelo Vasco. Estava com saudade do futebol brasileiro. Também o pedido dos meus filhos para voltar. Agora é treinar e estar 100% à disposição do treinador”, disse.

O volante, de 33 anos, estava no Al Rayyan, do Catar, e desejava retornar para o Brasil. Dessa forma, o Vasco entrou na jogada. A boa relação do diretor executivo Admar Lopes com o jogador e com o empresário Paulo Pitombeira foi determinante para o acerto. O dirigente já conhecia o atleta desde o Lille, da França.

O Vasco volta a campo no próximo sábado (12), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o 13º colocado com 13 pontos e está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O Alvinegro, por sua vez, é o oitavo, com 18.

