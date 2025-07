Sport x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Em realidades opostas, Leão e Vozão se enfrentam em clássico de vida ou morte que testa a boa fase de um contra a urgência do outro

Um dos clássicos mais tradicionais da região define outra vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (09) em um duelo único e eliminatório, colocando frente a frente duas das maiores torcidas do Nordeste. O jogo vai ocorrer na Ilha do Retiro às 21h30.

O confronto apresenta equipes em momentos completamente distintos na temporada. Enquanto o Ceará figura na parte de cima da tabela da Série A, demonstrando força e consistência, o Sport vive uma crise profunda no campeonato nacional. A partida, portanto, é um teste para ver se o favoritismo do Vozão se confirma ou se o Leão usa a “Lampions League” como uma chance de redenção.