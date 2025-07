Santos fica perto de renovar contrato com o filho de Robinho

Robson Júnior tem vínculo com o Peixe até o fim do ano que vem. No entanto, chance de sair fez o clube da Baixada se movimentar / Crédito: Jogada 10

O Santos está perto de renovar contrato com o Robson Júnior, filho do ex-jogador Robinho. Aos 17 anos, o jovem, que possui contrato até o fim do ano que vem, deve assinar um novo compromisso até 2030. Ele ficou perto de deixar o Peixe. Dessa maneira, Robinho recebeu uma oferta do Grêmio, que serviria como um trampolim para a Europa, mais precisamente para uma equipe da Inglaterra no fim do ano que vem, após completar 18 anos.