Saiba quem serão os braços direitos de Davide Ancelotti no Botafogo

Além do anúncio de Davide Ancelotti como novo treinador , o Botafogo também confirmou, nesta terça-feira (8), o nome de três profissionais que vão trabalhar ao lado do filho de Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, no Glorioso. Três nomes de nacionalidades diferentes chegam ao Mais Tradicional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Luís Tevenet, espanhol de 51 anos, será o assistente de Davide Ancelotti. Com passagens por Levante e Sevilla, ele estava no Atlético de Madrid desde 2021. Tevenet tem experiência de comandar o time B do Colchonero. Com bons resultados, foi promovido, em 2024, à comissão técnica da equipe principal, sob as ordens do treinador Diego Simeone.

O segundo auxiliar de Ancelotti será Andy Mangan, inglês de 38 anos. Ele tem passagens por clubes modestos do Reino Unido, como Fletwood, Bristol Rovers e Stockport. O Botafogo será, assim, o seu primeiro trabalho longe da Terra da Rainha.

Por fim, o novo preparador físico do Botafogo é o italiano Luca Guerra, 36 anos e velho conhecido de Davide. Os compatriotas já trabalharam juntos no Bayern de Munique, Everton e Napoli, com Carlo Ancelotti no comando. Guerra também tem passagem pela seleção da Itália, com o ex-volante Gennaro Gattuso. No ano passado, após um breve período como gestor, voltou à função de preparador no INK Instra, do futebol croata.

Os quatro trabalharam em conjunto a partir desta semana. No sábado (12), o Botafogo vai a campo contra o Vasco, em Brasília, pela 13ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Neste início do segundo semestre, o Glorioso também disputará as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.