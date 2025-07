Renato elogia João Pedro por não comemorar contra o Fluminense

Camisa 20 marcou os dois gols da vitória do Chelsea, que classificou os ingleses para a final do Mundial de Clubes e mandou o Flu para casa

A vitória do Chelsea (ING) sobre o Fluminense por 2 a 0 , nesta terça-feira (8/7), ficará marcada pela lei do ex dupla. Afinal, João Pedro, atacante revelado pelo Tricolor, anotou os dois gols da semifinal do Mundial de Clubes, apesar de não comemorar os tentos. Para Renato Gaúcho, tal decisão foi sábia. Após o jogo, em coletiva no MetLife Stadium, o treinador comentou, além do pênalti retirado , seus desfalques, a retomada ao Brasil após o Mundial e também sobre a opção de João Pedro por não comemorar.

“É lógico que quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Mas eu não me queixo do meu grupo não, o meu grupo é muito bom, muito bom mesmo. Eu gosto de trabalhar com esse grupo. É lógico que três jogadores fazem a diferença, também não estou dando desculpa porque eu confiei e vou confiar sempre nos jogadores que entram, mas aí diminuem as opções, como você mesmo falou. Fazer o quê, né? Mas a gente fez um grande Mundial, não dá pra ficar se lamentando agora. Infelizmente nós saímos. Nós queríamos ganhar, como o Chelsea queria, nós queríamos dar de presente para o nosso torcedor, a nossa ida para uma final, mas hoje não deu”, afirmou.

Fluminense volta sexta ao Brasil

Renato, então, confirmou que o retorno do Fluminense ao Brasil se dará já nesta sexta-feira (11/7), quando o time se voltará para as competições restantes no calendário tricolor.

“Agora a gente volta para a nossa realidade. Na próxima sexta-feira pela manhã, a gente volta para o Brasil e na próxima semana a gente já tem Campeonato Brasileiro, depois, no fim do mês, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Voltar para a nossa realidade agora, os nossos campeonatos no Brasil, mas acho que o importante é que nós saímos dessa Copa do Mundo bastante fortalecidos, por tudo que nós fizemos em todos os sentidos. O grupo volta mais forte o nosso torcedor dá uma confiança maior nesse grupo”, disse.