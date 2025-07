Renato comenta pênalti retirado e avalia campanha do Fluminense

Renato Gaúcho analisou a derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Chelsea, nesta terça-feira (8/7), no MetLife Stadium, pela semifinal do Mundial de Clubes. O técnico, afinal, explicou as mudanças, deu sua opinião sobre o pênalti marcado (e retirado) e também sobre a lei do ex, com João Pedro – cria de Xerém – marcando os dois gols da vitória dos Blues.

“O jogo estava bastante controlado. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, aconteceu isso no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute fora da área. Conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico que quando você sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor. Você tem que ficar correndo atrás do adversário”, iniciou.