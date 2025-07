PSG x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

As duas equipes chegam à semifinal após vitórias com roteiros bem distintos nas quartas. O PSG superou o Bayern de Munique por 2 a 0 em um jogo tenso , onde precisou mostrar resiliência ao terminar com dois jogadores a menos. Por outro lado, o Real Madrid protagonizou uma partida eletrizante contra o Borussia Dortmund, vencendo por 3 a 2 com direito a um gol antológico de Mbappé e uma defesa milagrosa de Courtois no último lance .

A segunda vaga na grande final do Mundial de Clubes da Fifa será decidida em um confronto monumental. Nesta quarta-feira (9/7), Paris Saint-Germain e Real Madrid se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O PSG chega à semifinal como o grande favorito ao título, embalado por uma sequência impressionante. Desde a surpreendente derrota na fase de grupos para o Botafogo , o time conquistou três vitórias consecutivas sem sofrer nenhum gol. A última delas foi uma demonstração de força contra o Bayern de Munique, onde, mesmo com dois jogadores a menos, conseguiu vencer por 2 a 0. No entanto, a equipe carrega um histórico negativo contra o Real Madrid em mata-matas da Champions, o que adiciona um peso extra ao confronto.

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Apesar de chegar invicto ao confronto, o Real Madrid mostrou sinais de vulnerabilidade e vem de uma classificação dramática nas quartas de final. Sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, o time sobreviveu a um susto enorme contra o Borussia Dortmund, onde uma vitória que parecia tranquila quase se transformou em prorrogação nos acréscimos, sendo salvo por uma defesa espetacular do goleiro Courtois no último lance.

A equipe terá que lidar com um desfalque importante no sistema defensivo. O zagueiro recém-contratado, Dean Huijsen, foi expulso na última partida e cumprirá suspensão. Por outro lado, o poder de fogo do time é sua grande arma. Com estrelas como Mbappé e Rodrygo vindo do banco e a ascensão da revelação Gonzalo García, artilheiro da equipe no torneio com quatro gols, o Real Madrid aposta em seu talento ofensivo para superar os problemas e avançar à final.

PARIS SAINT-GERMAIN X REAL MADRID

Mundial de Clubes 2025 – Semifinal

Data-Hora: 09/07/2025, 22h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz; Barcola, Doué e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

REAL MADRID: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio e Fran Garcia; Tchouaméni, Bellingham e Valverde; Arda Guler, Gonzalo Garcia e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)