Paulo César, ex-Fluminense, assume o comando técnico do PSG feminino

“Estou muito feliz e orgulhoso de ser escolhido para dirigir o time feminino do PSG. É a continuação do que fizemos no final da temporada passada. Ainda levará tempo para implementar plenamente o que queremos, mas espero manter essa continuidade”, afirmou ao site do clube parisiense.

O brasileiro Paulo César, ex-jogador do Fluminense, será o novo treinador do Paris Saint-Germain feminino. Afinal, ele teve uma passagem pelo clube nos tempos em que atuava como lateral-esquerdo, entre 2002 e 2007, quando conquistou o título da Copa da França 2005/06, e conhece bem o clube.

Aos 46 anos, o ex-jogador iniciou no futebol feminino do clube em 2020, quando exerceu a função de auxiliar da equipe sub-19. Dois anos depois, assumiu o comando do time, de forma oficial, e ajudou na conquista do título francês da categoria.

Em maio, Paulo César assumiu, de forma interina, o time principal do PSG feminino na reta final do Campeonato Francês. Na ocasião, o time bateu o Paris FC na semifinal da competição, resultado que garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões da Uefa feminina, mas perdeu a final para o Lyon por 3 a 0.

Por fim, como atleta, iniciou a carreira no Nacional-SP, em 1996. Além disso, teve passagens por Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, Santos e outros sete times até se aposentar em junho de 2014. O Tricolor foi o clube em que o atleta permaneceu por mais tempo no Brasil, com 151 partidas, em diferentes passagens.