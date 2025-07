Palmeiras renova contrato de joia do sub-20

O Palmeiras comunicou, nesta terça-feira (8), a renovação do contrato do meia Erick Belé. O jogador de 18 anos é um dos principais destaques no time sub-20, que lidera o Campeonato Brasileiro. O novo vínculo vai até dezembro de 2028, um ano e meio a mais com relação ao anterior, que ia até abril de 2027.

Belé chegou ao clube com 11 anos de idade, atuando na equipe de futsal. No campo, terminou como artilheiro no Campeonato Paulista Sub-15 de 2022, com 19 gols marcados. No sub-17, manteve as boas atuações e foi convocado para a Seleção da categoria. Agora, no sub-20, disputou 26 partidas em 2025, entre Copinha, Brasileirão e Libertadores, e marcou 13 gols, sendo o vice-artilheiro do time na temporada.