Palmeiras acerta a contratação de Ramón Sosa

O Palmeiras acertou a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa. O jogador se acertou com o Verdão e é aguardado para exames nos próximos dias e assinar contrato, para assim ser anunciado. Ele já estava no radar do clube desde o começo do ano e depois de muitas idas e vindas, vai conseguir concluir a transação com o Nottingham Forest.