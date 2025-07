O orçamento, como já imaginávamos, falou mais alto. Deu Europa

No fim das contas, os vencedores das últimas Champions seguem na luta pelo título – a exceção foi o de 2023, o decepcionante Manchester City – a apenas dois jogos do desfecho do torneio da Fifa.

Nos confrontos mata-mata, o placar ficou Europa 3×1 América do Sul: o único triunfo eliminatório foi o do Fluminense sobre a Inter de Milão.

Ainda assim, o torneio da Fifa atestou que os sul-americanos são, sim, competitivos contra os europeus e continuam com maior relevância do que os representantes da Ásia, África e Concacaf.

É verdade que os times do Velho Continente custaram um pouco a entrar no ritmo da competição, ao passo em que os brasileiros tinham em mente a clara ideia de que se tratava do campeonato da vida deles.

Todavia, não hesito em afirmar que o nosso futebol está no mesmo patamar do segundo escalão da Europa, inegavelmente ainda abaixo do primeiro, mas à frente, sim, do terceiro. Minhas duas últimas colunas analisam minuciosamente esta relação América do Sul x Europa.