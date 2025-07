Nove brasileiros seguem vivos pelo título do Mundial de Clubes

Apesar da eliminação do Fluminense do Mundial de Clubes nesta terça-feira (8/7), a participação brasileira ainda não encerrou no torneio da Fifa. Afinal, nove atletas nascidos no Brasil ainda podem ficar com o sonhado troféu. Somente três clubes estão vivos: Chelsea (ING), classificado nesta terça, e os outros semifinalistas; PSG (FRA) e Real Madrid (ESP). Saiba, dessa forma, quais brasucas podem levar o troféu para casa.

Terá brasileiro campeão mundial

Pelo lado do Chelsea, são dois brasileiros. Ambos, aliás, estiveram em campo na vitória londrina por 2 a 0 sobre o Fluminense, com um deles sendo determinante. João Pedro, atacante recém-contratado pelos Blues, fazia apenas sua primeira partida como titular. E foram dele os dois gols da vitória no MetLife Stadium, castigando o time que o revelou. O volante Andrey Santos (ex-Vasco) é outro que estreou na atual competição com a camisa do Chelsea.

Já pelo PSG, são três os representantes. O zagueiro e capitão Marquinhos é o mais experiente do trio. Durante a campanha, ele só ficou ausente na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na segunda rodada da fase de grupos. Já Beraldo (ex-São Paulo) foi titular no lugar do capitão no jogo citado. Entrou também em outras duas partidas. Gabriel Moscardo, ex-Corinthians, fecha a lista. O jogador, no entanto, ainda não foi a campo no torneio.

Por fim, os galácticos do Real Madrid. Atual melhor jogador do mundo pela Fifa, Vini Jr é uma das principais esperanças dos madridistas. Ele tem um gol e uma assistência até o momento no Mundial de Clubes. O atacante Endrick e o zagueiro Éder Militão, machucados, perderam boa parte da competição, mas estão à disposição de Xabi Alonso para estrearem no torneio. Rodrygo encerra a lista. O atacante, que deu uma assistência, só foi titular na estreia, entrando em outras duas oportunidades.

Lista de brasileiros vivos pelo título do Mundial de Clubes

Chelsea – Andrey Santos (VOL) e João Pedro (ATA)

PSG – Marquinhos (ZAG), Beraldo (ZAG) e Gabriel Moscardo (VOL)

Real Madrid – Éder Militão (ZAG), Endrick (ATA), Rodrygo (ATA) e Vini Jr. (ATA)