Neymar se desculpa após quase defender Fluminense no Mundial

Neymar se manifestou nas redes sociais pela primeira vez após declarar que ficou perto de defender o Fluminense no Mundial. Afinal, o jogador recebeu duras críticas dos torcedores do Santos por causa da declaração. Contudo, apesar das conversas, o craque priorizou cuidar da parte física em comprometimento com a sequência da temporada.

Antes do Mundial, o Fluminense procurou o Santos para saber sobre Neymar. Afinal, o craque estava com o contrato perto do fim, e o Tricolor buscava reforçar o elenco para a competição. O Peixe liberou conversar. Contudo, as partes não chegaram a um acordo. O jogador agradeceu, mas priorizou cuidar do corpo.

Neymar, de 33 anos, retornou para o Santos neste ano. O jogador passou 1 ano e 5 meses de pouquíssimo futebol no Al Hilal, da Arábia Saudita. Afinal, ele passou a maior parte do tempo em tratamento de lesão. Ele rescindiu o vínculo para voltar ao time da Vila Belmiro.

Na temporada, Neymar soma 12 jogos, três gols e três assistências pelo Santos. Contudo, também já sofreu lesões. O Peixe volta a campo no dia 16/7, contra o Flamengo pelo Brasileirão.

