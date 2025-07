Mau tempo atrasa voo do Real Madrid rumo à semifinal do Mundial de Clubes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O embarque, previsto para as 16h (horário local), precisou ser adiado por questões de segurança diante das fortes tempestades que atingem a região, incluindo um alerta do Centro Nacional de Furacões para o estado da Flórida. O clube não deu detalhes oficiais, mas publicou imagens dos jogadores entrando no avião cerca de uma hora depois do horário previsto.

De acordo com informações da imprensa espanhola, o voo teve autorização para decolar por volta das 17h (de Brasília). A duração estimada é de duas horas até Nova Jersey, palco da partida desta quarta-feira (9).