Matheus Alves finaliza exames médicos e fica perto de ser vendido pelo São Paulo

Meia do Tricolor passou pelos tradicionais exames médicos e deve assinar com o CSKA, da Rússia, nesta quarta-feira

Matheus Alves está muito perto de assinar com o CSKA, da Rússia, e deixar oficialmente o São Paulo. O meia finalizou todos os exames médicos e deve assinar contrato nesta quarta-feira (9). O jogador está em Moscou desde o fim da semana passada e fechará vínculo de cinco temporadas.

Aliás, o São Paulo receberá algo em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) por 100% dos direitos econômicos do meia. Contudo, o Tricolor tem direito a 90% do montante.

O jovem jogador viajou para Moscou na última quinta-feira ao lado de um advogado, seu pai e do empresário Lecca de Camargo. Nos últimos meses, o Tricolor tinha avisado ao staff do atleta que esperava uma proposta de, no mínimo, 10 milhões de euros (R$ V63,2 milhões).

No entanto, os europeus ofereceram um valor inferior, o que acabou sendo aceito pelo São Paulo. Por conta de grave situação financeira e problemas no fluxo de caixa, o clube decidiu dar o “ok” para a proposta dos russos.