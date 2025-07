Ligações de Diniz e Jardim ajudaram em acerto de Thiago Mendes com o Vasco

Volante também teve ligação com Admar Lopes, executivo de futebol do Gigante da Colina, antes de acerto por duas temporadas

A novela entre Thiago Mendes e Vasco está chegando ao fim — e com final feliz. O acerto com o volante passou muito pelo convencimento de pessoas próximas, que já trabalharam com ele em outros clubes. Já no Rio de Janeiro, Thiago assinará contrato por dois anos.

Um dos papéis de maior destaque na negociação foi o de Admar Lopes, que conhece o jogador desde a época do Lille, na França. Ele mantém excelente relação com Paulo Pitombeira, empresário responsável pela carreira de Thiago Mendes. Aliás, dentro de campo, o goleiro Léo Jardim também colaborou com ligações diretas ao volante. Já Fernando Diniz conversou com o atleta, alinhando expectativas e reforçando o desejo de contar com ele no elenco.