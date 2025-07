Internacional faz desconto em ingressos para jogo com o Vitória

Colorado diminui em até 80% o valor das entradas para a volta do Brasileirão, neste sábado (12), no Beira-Rio

O Internacional enfrenta o Vitória, no sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para atrair os torcedores no primeiro jogo da volta da competição, o clube faz uma promoção de ingressos para os sócios-torcedores.

O plano de sócio que receberá mais vantagem será o “Campeão do Mundo”, com as entradas 80% mais baratas nos Portões 3 e 7. Inclusive, a porcentagem (superior a 20% com relação ao habitual) é a mesma para bilhetes nas Áreas Livres do Beira-Rio.