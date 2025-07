Infantino anuncia criação de escritório da Fifa em prédio de Donald Trump

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, participou na noite desta segunda-feira (7) de um evento em Nova York para apresentar o troféu do Mundial de Clubes. A cerimônia contou com a presença de Ronaldo Fenômeno, Eric Trump — filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump —, além de outras personalidades ligadas ao futebol.

Infantino confirmou a abertura de um escritório de representação da Fifa na Trump Tower, de propriedade da família do presidente americano. A entidade já conta com uma sede operacional em Miami responsável pelas áreas jurídica, de conformidade e pela organização da Copa de 2026.

“A Fifa é uma organização global e, para ser global, é preciso ser local, é preciso estar em todos os lugares, então precisamos estar em Nova York, não apenas para o Mundial e para a Copa do Mundo do ano que vem”, afirmou Infantino.

Apoio político e clima de celebração

O dirigente fez questão de agradecer o apoio do governo americano e de autoridades locais na realização do Mundial. “Recebemos de fato um grande apoio do governo e do presidente (Trump), por meio da força-tarefa da Casa Branca, para o Mundial de Clubes e para a Copa do Mundo no ano que vem. Assim como das autoridades locais em Nova York, Nova Jersey, e em todas as cidades-sede, tem sido incrível. Isso contribuiu, é claro, para tornar o Mundial um sucesso”, afirmou o dirigente.

Ao lado de Infantino, Ronaldo aproveitou o momento para fazer uma brincadeira: “O torneio chegou um pouco tarde, presidente. Eu realmente gostaria de ter jogado”, disse o ex-atacante brasileiro, acompanhado por Cafu e Gilberto Silva, embaixadores da entidade.