Herdeiro de Ronaldinho Gaúcho estreia como modelo

Aos 20 anos, único filho do craque, também tem carreira no futebol e atualmente defende categoria de base de clube inglês

Atualmente, ele atua na categoria de base do clube inglês Burnley, no sub-21. Dessa forma, ele fez fotos patrocinados por uma marca de moda esportiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Herdeiro de Ronaldinho Gaúcho, João é filho do craque com Janaína Mendes, ex-bailarina do “Domingão do Faustão”. Ele mora em Manchester, na Inglaterra, com a namorada Giovanna Buscacio, mãe da primeira filha do casal.

Ronaldinho Gaúcho virou avô recentemente

Não é só como modelo que João Mendes viveu sua primeira ‘estreia’ recentemente. Ele também se tornou pai, em maio. Teresa nasceu no dia 16, em Barcelona, na Espanha, ou seja, tem quase dois meses de vida.

Vale ressaltar que João e Giovanna moravam em Barcelona, onde ele jogava na categoria de base do Barcelona, time que consagrou o pai. No entanto, eles se mudaram para Londres em agosto do ano passado, após a transferência de João para o clube inglês.