Grêmio vence São José e conquista Recopa Gaúcha pela 5ª vez

O Grêmio conquistou a Recopa Gaúcha pela quinta vez na história. Afinal, no duelo entre os campeões do Gauchão e da Copa FGF, o Imortal levou a melhor e venceu o São José por 2 a 0, nesta terça-feira (8), na Arena. Sem dificuldades, o time gremista dominou as ações e resolveu o jogo ainda no primeiro tempo com gols de Alysson e Amuzu.

Foi o quinto título do Grêmio na Recopa Gaúcha. Dessa forma, é o maior campeão da competição. O Imortal volta a campo no próximo domingo (13), às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão.