Goiás busca empate com Criciúma, mas perde chance incrível de retomar a liderança da Série B

Em jogo com gol anulado e chance clara desperdiçada no fim, Esmeraldino sai atrás, reage na segunda etapa e empata em 1 a 1 com o Tigre

O Goiás e o Criciúma empataram em 1 a 1 em um jogo bastante movimentado nesta terça-feira (08), pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, primeiramente, foi marcada por um gol anulado pelo VAR e por uma chance incrível perdida pelo time da casa no final. O Tigre saiu na frente, mas o Esmeraldino, com as mudanças no intervalo, buscou a igualdade. Com o resultado, contudo, o time goiano desperdiçou a chance de reassumir a liderança da competição.

O empate, portanto, impacta diretamente a briga pela ponta da tabela. O Goiás perdeu a oportunidade de voltar à primeira colocação do campeonato. A equipe goiana, assim, continua na segunda posição, atrás do Coritiba com os mesmos 30 pontos. Para o Criciúma, por sua vez, o ponto somado fora de casa é muito importante na sua busca para se aproximar do G-4.