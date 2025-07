Flamengo recusa duas propostas de clubes da Arábia Saudita por Juninho

Nesse sentido, as propostas do Al-Riyadh e do Najma SC eram para um empréstimo do jogador com compensação financeira para o Rubro-Negro.

Com a proximidade da abertura da janela de transferências, no dia 10, o Flamengo segue ativo no mercado, porém também teve propostas por jogadores de seu elenco. Assim, o clube teve duas ofertas de clubes da Arábia Saudita por Juninho, porém preferiu recusar e pretende dar mais espaço ao centroavante neste segundo semestre. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que Juninho foi o primeiro reforço da era José Boto à frente do Departamento de futebol. Ele chegou em janeiro vindo do Qarabag, do Azerbaijão, para ser uma opção ofensiva, sobretudo no momento em que Pedro busca o recondicionamento físico e novamente engrenar uma sequência no time.

Na ocasião, o jogador havia recebido proposta do Sevilla e tinha acordo encaminhado com o clube espanhol. Contudo, ao conversar com o técnico Filipe Luís ao telefone, se animou com o projeto rubro-negro e voltou ao Brasil.

Até o momento, o atleta esteve em campo em 22 das 39 partidas do Flamengo na temporada, sendo titular apenas sete vezes. Dentro das quatro linhas, ele estufou a rede em três oportunidades, tendo destaque no triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.