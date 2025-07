Felipe Melo cita desconfiança com jogador da Seleção: ‘Sempre pode ser melhor’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Continuidade no Real beneficiará volta à Seleção

Com relação a Rodrygo, o ex-jogador considera o camisa 11 como um dos principais jogadores do Real Madrid, com base no relato de outros atletas do elenco. Assim, em sua concepção, a melhor decisão até mesmo para o seu melhor aproveitamento na pentacampeã mundial seja permanecer nos Merengues.

“O Rodrygo é uma estrela. Ele é uma figura incontornável na Seleção Brasileira. Já vi entrevistas com companheiros de equipe como Bellingham e até com outros jogadores, que disseram que o Rodrygo tem mais talento. Temos que ter paciência porque chegou um novo técnico, e isso significa que muita coisa vai mudar”, justificou Felipe Melo.

“É melhor para ele ficar no Real Madrid. Mas ele também conquistou muitas coisas no Real Madrid, e não sei se ele vai jogar em outro time porque é ano de Copa do Mundo. É algo que ele precisa decidir porque tem Copa do Mundo, e é importante para ele, e ainda mais para o Brasil, que ele esteja na Copa do Mundo”, concluiu o ex-volante.