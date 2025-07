Estêvão deixa o Palmeiras com números superiores ao de Endrick

Atacante deixou o Verdão rumo ao Chelsea superando o jogador do Real Madrid em quase todos os quesitos com a camisa alviverde

Estêvão deu adeus ao Palmeiras na última sexta-feira (04/7), após chegar ao fim a participação da equipe no Mundial de Clubes. O atacante agora vai se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, mas não antes de deixar sua marca no Verdão. Algo muito parecido com o que outra joia palestrina fez recentemente: Endrick.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jovem atacante, considerado uma das grandes joias do Palmeiras nos últimos tempos, deixou o Palmeiras em 2024, se transferindo para o Real Madrid, da Espanha. Ao lado de Estêvão, ele é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Mas se compararmos os números dele com o outro Cria da Academia, Endrick acabou sendo ultrapassado.

Afinal Estêvão disputou mais partidas com a camisa do Palmeiras (83 contra 82), marcou mais gols (27 contra 21) e também distribuiu mais assistências (15 contra 3). Contudo, é verdade falar que o novo jogador do Chelsea também teve mais tempo com a camisa alviverde, já que defendeu o Verdão por 6589 minutos, contra 4611 de Endrick.

O único quesito que Endrick conseguiu ser superior, talvez seja o mais importante para o torcedor do Palmeiras. Afinal, o centroavante levantiu cinco títulos com o Verdão, contra apenas duas taças de Estêvão.

Agora, o Palmeiras terá que seguir sua vida sem as suas grandes duas joias. É verdade que o clube segue com grandes ativos que vieram das suas categorias de base, como Allan, que terminou o Mundial de Clubes como titular. A ideia agora é buscar novos talentos e seguir reforçando a base para revelar novas promessas.