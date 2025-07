Endrick perde espaço no Real Madrid e pode ser emprestado

Com apenas 18 anos, atacante não se firmou na primeira temporada e clube já avalia propostas da Europa e do Brasil

A chegada de Endrick ao Real Madrid não tem sido tão promissora quanto se esperava. Com apenas 18 anos, o atacante ainda não conseguiu se firmar no elenco e já vê seu nome envolvido em conversas sobre um possível empréstimo. Segundo a rádio Cadena SER, no clube a pergunta é clara: “O que fazer com Endrick?”

