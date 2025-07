Diogo Jota deixa patrimônio de quase R$ 260 milhões à viúva

Atacante do Liverpool morreu em um trágico acidente de carro junto com seu irmão, André Silva, quando retornava à Inglaterra, no dia 03 de julho / Crédito: Jogada 10

A trágica morte de Diogo Jota, aos 28 anos, em um acidente de trânsito ao lado do irmão André, na região de Zamora, na Espanha, interrompeu de forma abrupta uma trajetória profissional marcada por disciplina e gestão patrimonial estruturada. Embora o luto da família esteja em curso, dados levantados até agora apontam que a herança deixada pelo atacante do Liverpool pode alcançar o equivalente a R$ 260 milhões — valor que assegura tranquilidade à viúva Rute Cardoso e aos três filhos do casal. Os valores, segundo o ‘Daily Mail’, englobam não apenas vencimentos acumulados ao longo da carreira, mas também bônus contratuais, direitos de imagem e ativos fixos. Estimada em 35 milhões de libras esterlinas, a quantia ainda pode aumentar caso o Liverpool confirme o pagamento dos dois anos restantes de vínculo. Neste caso, somariam mais 14,5 milhões de libras (R$ 107 milhões) ao total herdado.

Ainda no campo dos investimentos, Jota mantinha contratos publicitários com marcas globais como Nike e EA Sports. Além disso, comandava a equipe de eSports Luna Galaxy. Somente com ações de marketing, o português arrecadava cerca de 3,3 milhões de libras por ano. Crescimento financeiro no futebol inglês Diogo Jota iniciou sua jornada no futebol inglês pelo Wolverhampton, em 2018. À época, recebia 38 mil libras por semana e acumulou 3,95 milhões em salários durante os dois anos em que permaneceu no clube. Posteriormente, ao assinar com o Liverpool, firmou contrato inicial com vencimentos de 83 mil libras semanais, somando 8,63 milhões em quatro anos. Em 2022, renovou seu vínculo com o clube de Anfield por mais cinco temporadas, com salário ajustado para 140 mil libras por semana. Até o momento de sua morte, o atleta havia recebido 21,84 milhões de libras referentes ao novo acordo. Propriedades e rendimentos paralelos O jogador português desenvolveu uma estrutura de negócios paralelamente aos vencimentos mensais. Ele fundou a 'Minute J Ltd', empresa voltada para gestão de imagem e projetos comerciais, da qual também fazia parte seu pai, Joaquim. O primeiro balanço da empresa indicou receita de 186 mil libras, com dívidas no valor de 49 mil, principalmente com o fisco britânico.

Entre os bens adquiridos, destaca-se uma mansão localizada em Blundellsands, zona nobre de Liverpool, avaliada em 2,125 milhões de libras. O imóvel possui cinco quartos, quatro banheiros, piscina aquecida, cinema privativo, cozinha de alto padrão, sala de jogos e acabamento em mármore. Diogo Jota e André Silva morrem em acidente Informações do inquérito da Guarda Civil espanhola indicam que o acidente ocorreu por excesso de velocidade combinado com uma falha em uma das rodas do veículo. A colisão aconteceu no quilômetro 63.300 da rodovia A-52, durante a madrugada de quinta-feira (03), e provocou incêndio no automóvel. Ainda de acordo com o laudo, as marcas deixadas no asfalto e a análise dos destroços tiveram papel crucial para concluir que Diogo Jota conduzia o carro no momento do impacto.

A cerimônia fúnebre dos irmãos reuniu figuras públicas e companheiros de equipe na Igreja Matriz de Gondomar — parte do reflexo da comoção mundial. Durante a missa, o bispo Dom Manuel Linda lamentou: “Ver os restos mortais de um filho é um tormento. Quando há dois caixões, faltam palavras”. Cerimônia de casamento intensifica comoção A tragédia ocorreu apenas 13 dias após o casamento oficial de Jota com Rute — sua companheira desde os tempos escolares. A cerimônia contou com a presença de familiares, colegas de profissão e amigos próximos. A união, aliás, se tornou a última postagem do atacante nas redes sociais: “Sou o homem mais sortudo do mundo por me casar com ela”.