Davide Ancelotti já tem data para comandar o primeiro treino do Botafogo

Novo treinador do Glorioso tem primeiro contato com o elenco. Presença no clássico de sábado, por ora, ainda não está definida / Crédito: Jogada 10

Anunciado, nesta terça-feira (8), como novo treinador do Botafogo, Davide Ancelotti já tem data para meter a mão na massa e começar o seu primeiro trabalho autoral. Nesta quarta-feira (9), ele substitui Cláudio Caçapa, auxiliar da comissão técnica permanente, e comanda as atividades no Espaço Lonier. Até o clássico contra o Vasco, no sábado (12), em Brasília, ele terá três treinamentos. Porém, sua presença no banco de reservas do Mais Tradicional ainda é incerta porque o italiano ainda precisa da regularização da CBF. Caso não tenha condições de estar presente, Caçapa, que comandou o treino desta terça, assume a bronca por mais um jogo antes de passar o bastão definitivamente ao novo técnico do Glorioso.