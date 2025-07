Davide Ancelotti desembarca no Rio para assumir o comando do Botafogo

Filho de Ancelotti segura bandeira do Alvinegro em sua chegada no Aeroporto, antes de assinar contrato e iniciar trabalho no clube / Crédito: Jogada 10

O novo treinador do Botafogo para a sequência da temporada já está em solo carioca. Afinal, Davide Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (8), para assumir o comando técnico da equipe após a demissão de Renato Paiva, logo depois da campanha no Mundial de Clubes. Durante o desembarque, o filho do comandante da Seleção Brasileira segurou uma bandeira do clube carioca e não deu entrevista, visto que ainda não assinou contrato. Assim, apenas disse estar feliz com a oportunidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Muito feliz, muito feliz. Obrigado!”, disse, no momento de sua chegada. Davide trabalha com Carlo Ancelotti desde 2012, quando iniciou a carreira como preparador físico, antes de exercer a função de auxiliar técnico. Nesse sentido, agora, ele terá a primeira oportunidade de assumir uma equipe, aos 35 anos, e irá assinar vínculo com o Alvinegro até 2026. Por outro lado, o técnico terá uma cláusula em seu contrato para que se junte à Seleção durante a próxima Copa do Mundo. O torneio ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá, no ano que vem. Internamente, a CBF avalia que a passagem do italiano pelo Botafogo será importante para a sua ambientação ao futebol brasileiro.