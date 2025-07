Como ficou a premiação conjunta dos sul-americanos no Mundial de Clubes

Participação de representantes do continente terminou com queda do Fluminense / Crédito: Jogada 10

Diante da queda do Fluminense contra o Chelsea, na semifinal do Mundial de Clubes, terminou a participação dos clubes sul-americanos na competição que acontece nos Estados Unidos. Desse modo, é possível fazer um agregado definitivo de quanto os representantes da Conmebol conquistaram financeiramente no torneio, algo que chega a 190 milhões de dólares (R$ 1,03 bilhão). Por razões óbvias, o Tricolor das Laranjeiras é a equipe melhor remunerada, já que foi quem chegou mais longe no Mundial dentre os sul-americanos. Entre bônus de participação, por cada vitórias e o avanço desde a fase de grupos, o montante é de 60,8 milhões de dólares. Na cotação de momento, isso significa algo como R$ 331,7 milhões. Logo na sequência dessa relação, vem o Palmeiras (também eliminado pelo Chelsea, mas nas quartas de final), com 39,8 milhões de dólares (R$ 215,3 milhões).