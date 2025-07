Começou a Champions 2025/26! E o primeiro gol foi de um brasileiro

Lateral que defendeu a Chapecoense marcou no 3 a 1 do Malmö sobre o campeão da Geórgia, em duelo pela 1ª fase eliminatória da Liga dos Campeões / Crédito: Jogada 10

Foi brasileiro o autor do primeiro gol da Champions 2025/26. Na vitória do Malmö sobre o Iberia Subartalo, o lateral-esquerdo Gabriel Busanello, que já defendeu a Chapecoense e está no clube sueco desde 2023, abriu o placar logo aos oito minutos. Assim, ajudou a sua equipe, atual campeã sueca, a fazer 3 a 1 no atual campeão da Geórgia, fora de casa. Como os dois jogos que começaram pouco antes e abriram a competição estavam 0 a 0, a honra do primeiro gol da competição de clubes mais relevante eliminatória da Europa é brazuca. Este foi um dos 14 jogos de ida da 1ª fase eliminatória da Champions, com isso, o Malmö pode até perder a volta, em casa, por dois gols. Além de Busanello, marcaram o atacante islandês Daniel Gudjohnsen e Taha Alli (com passe de Busanello). O Subartalo descontou apenas nosminutos finais. A volta será dia 16. Para lembrar: cada um dos 28 times que estão jogando esta 1ª eliminatória já garantiu a premiação de R$ 1,6 milhão. Os 14 que avançarem de fase embolsam mais R$ 1,6 milhão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como foi a vitória do Malmö na Champions O Malmö entrou como favorito e logo mostrou isso quando Busanello colocou o time em vantagem, sustentada até o intervalo. Na etapa final, ciente de que apenas conseguindo um bom resultado o Subartalo foi para o ataque — e isso foi fatal. Porém, mais técnicos, oo jogadores do Malmö ampliaram. O artilheiro islandês Daniel Guðjohnsen, de 19 anos marcou. Aliás, ele é considerado pela imprensa europeia como um dos dez jogadores nascidos em 2006 com maior potencial. Trata-se do filho de Eidur Gudjohnsen, ex-Chelsea, Barcelona e seleção da Islândia. Na reta final, Taha Alli ampliou em assistência de Busanello. Mas ainda teve tempo para Rusevic descontar. Fora do calendário europeu O Malmö é o atual campeão sueco. Mas é importante lembrar que na Suécia, assim como no Brasil, sua temporada é de janeiro a dezembro e não de julho a junho, como nos principais centros do futebol da Europa. Com isso, a atual competição está na 15ª rodada, o time é apenas o quinto colocado. Na Geórgia, o seu campeonato também está em andamento. O Iberia Subartalo é atual campeão e também o líder da competição de 2025. Jogos de ida da 1ª fase eliminatória da Liga dos Campeões 2025/26 8/7 (Terça-feira)

Kups (Finlândia) 1×0 Milsami (Moldávia).

Iberia Saburtalo (Geórgia) 1×3 Malmö FF (Suécia).

Noah (Armênia) 1×0 Budućnost Podgorica (Montenegro).

Levadia Tallinn (Estônia) x Rīgas FS (Letônia).

Olimpija Ljubljana (Eslovênia) x Kairat Almaty (Cazaquistão).

The New Saints (País de Gales) x Shkëndija (Macedônia do Norte).

Vikingur (Islândia) x Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Drita (Kosovo) x Differdange (Luxemburgo).

Egnatia (Albânia) x Breiðablik (Islândia).

Virtus (San Marino) x Zrinjski Mostar (Bósnia e Herzegovina). 9/7 (Quarta-feira)

Zalgiris (Lituânia) x Hamrun Spartans (Malta).

Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Minsk (Belarus).

FCSB (Romênia) x Inter D’Escaldes (Andorra).

Shlebourne (Irlanda) x Linfield (Irlanda do Norte).