Choro e lamentação nas Laranjeiras: o clima após eliminação do Fluminense

Torcedores do Tricolor também lamentam gols de João Pedro, cria de Xerém, em vitória do Chelsea no Mundial: 'Perdemos para nós mesmo' / Crédito: Jogada 10

O Fluminense parou na semifinal do Mundial de Clubes após perder para o Chelsea por 2 a 0, nesta terça-feira, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Como de costume na competição, o clube colocou telões nas Laranjeiras, sede do clube. Desta vez, os torcedores saíram com misto de sentimentos, pois o time foi longe na competição, porém ficou pelo caminhou e não vai à grande decisão. Além disso, João Pedro, cria de Xerém, decidiu o jogo ao marcar dois gols. O atacante despontou como joia do Fluminense em 2019, mas foi para Watford-ING. Os torcedores lamentaram os gols do jogador e chegaram a proferir xingamentos ao atleta.

"O Fluminense fez o que podia e terminou como melhor brasileiro. A gente perdeu para nós mesmo com dois gols de um jogador de Xerém. Estou orgulhoso, apesar da derrota, porque todo queria para final. Mas a gente fez mais do que a nossa obrigação", destacou o torcedor Eduardo. Durante a partida, os torcedores fizeram das Laranjeiras o Metlife Stadium e buscaram apoiar o time a todo momento. No entanto, a equipe tricolor não conseguiu corresponder dentro de campo. No apito final, um misto de silêncio com gritos esporádicos de "Nense". O tricolor, porém, pode sair satisfeito com a campanha no Mundial. A campanha do Fluminense O Tricolor viveu um Mundial de Clubes de sonho chegando à semifinal com uma sequência de 11 jogos sem perder, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A equipe venceu Ulsan HD (fase de grupos), Inter de Milão (oitavas) e Al-Hilal (quartas) e empatou com Borussia Dortmund e Mamelodi (fase de grupos) durante a competição.