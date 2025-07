Capitão brasileiro do Ludogorets projeta estreia na Champions: ‘Focados e unidos’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O paulista de 27 anos, que já jogou no Bragantino, Ceará e Sport, e defende o Ludogorets desde 2022, projetou o importante confronto e destacou o bom período de preparação da equipe.

“Feliz demais. Mais uma vez estou em uma Champions League com a camisa do Ludogorets. Nossa pré-temporada foi boa e estamos conseguindo corrigir todos os erros. Com certeza estamos prontos para avançar no torneio.”

Apesar do otimismo, o capitão demonstrou muito respeito ao adversário. Ele sabe que a equipe bielorrussa oferecerá grande dificuldade nos dois jogos. Por isso, ele alertou sobre os perigos do confronto, mas aposta na força e na mentalidade do grupo.

Ludogorets já garantiu premiação milionária

O Ludogorets, por participar desta fase, já embolsou R$ 1,6 milhão de premiação. Caso avance, ganha mais R$ 1,6 milhão pela premiação. Esta fase conta com 28 times e começa nesta terça-feira com dez jogos. São 14 mata-matas e quem vencer segue para a segunda fase. A Champions conta com 82 equipes de 53 países, sendo que a Rússia não tem representante por sanções impostas pela guerra com a Ucrânia. E Liechtenstein não tem um campeonato nacional. O time deste micropaís, o Vaduz, joga o campeonato suíço. Assim, não teve vaga para a Champions.