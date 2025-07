Bruna Biancardi mostra que Mel, segunda filha com Neymar, já está em casa: ‘Nova integrante’

Caçula do casal nasceu na madrugada do último sábado na maternidade São Luiz Star, em São Paulo / Crédito: Jogada 10

Bruna Biancardi e Mel, segunda filha com Neymar, já estão em casa. A influencer mostrou nas redes sociais nesta terça-feira (8) que ela e a caçula do casal receberam alta do hospital. Ela postou um vídeo nos stories em que aparece as pernas de Mel, os cachorros e a vista da mansão. A influencer estava sentada perto da caçula no momento da gravação.

Assim, Biancardi ainda aproveitou para agradecer aos seguidores pela preocupação. "Obrigada pelas mensagens lindas! (não estou conseguindo responder o Whatsapp) Maviezinha tá tirando uma soneca." Chegada da Mel Como Bruna Biancardi já havia avisado, o casal não tinha data marcada para a chegada de Mel, ou seja, seria quando a bolsa estourasse. E foi o que aconteceu na madrugada do último sábado (5). A influencer passou por uma cesárea de emergência na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Apesar do susto, a família teve uma hospedagem de luxo no local. Assim, eles ocuparam a suíte presidencial mais exclusiva da unidade. O espaço conta com cômodos independentes para as mães e acompanhantes, e a diária ultrapassa o valor de R$ 12 mil.