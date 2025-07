Botafogo encaminha empréstimo de Elias Manoel a clube português

Com a camisa do Santa Clara, Elias encontrará o técnico Vasco Matos, que chegou a negociar com o Botafogo no início da temporada, entretanto não acertou por falta de licenças.

Por fim, o próximo compromisso da equipe portuguesa será válido pela fase classificatória da Europa Conference League, contra NK Varazdin, da Croácia, no dia 24 de julho.