Bap garante permanência de Boto no Flamengo

Presidente tem reunião com diretor português após vetar contratação de atacante irlandês

O Flamengo bateu o martelo e amenizou a crise com José Boto. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se reuniu com o diretor português nesta terça-feira (8) para aparar arestas. Afinal, o dirigente ficou incomodado após o mandatário vetar a contratação do atacante irlandês Mikey Johnston.

O problema não foi veto. José Boto demonstrou incômodo com a decisão após a negociação ter recebido aval para seguir. Dessa forma, o dirigente se aborreceu. Apesar disso, tratou o caso como uma divergência pontual. Portanto, o caso já é página virada e ele continuará no cargo, de acordo com o “ge”.