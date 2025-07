Atlético Mineiro atrasa salários de jogadores e busca aporte para equilibrar finanças

O Atlético Mineiro enfrenta novamente problemas financeiros e atrasou pagamentos ao seu elenco principal. Nesta terça-feira (08), foi divulgado que o salário de julho, que deveria ter sido pago no último sábado (05), está pendente com os atletas. Além disso, o clube também não quitou os direitos de imagem referentes a junho. A diretoria, portanto, trabalha para resolver a situação e busca um novo aporte financeiro para equilibrar as contas do clube nos próximos meses.

Esta situação, contudo, não é uma novidade na atual temporada do Galo segundo informações do portal “O Tempo” e confirmada pelo “ge”. Recentemente, o clube também atrasou o pagamento das férias do elenco. Os salários dos meses de abril, maio e junho, por exemplo, também foram pagos com alguns dias de atraso. Dessa forma, a questão financeira tem sido um desafio recorrente para a gestão do clube.