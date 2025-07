Alta velocidade e problema em um pneu podem ter causado acidente de Diogo Jota

Incêndio no veículo dificultou o trabalho da perícia, mas as marcas no asfalto teriam sido decisivas para as conclusões preliminares

A Brigada de Trânsito do Comando de Zamora, na Espanha, aponta como principais causas do acidente que matou Diogo Jota e o irmão André Silva um possível problema em uma das rodas do Lamborghini Huracán e o excesso de velocidade. A informação é do jornal espanhol ‘El Mundo’.

A investigação, entretanto, segue em andamento. Peritos analisaram todas as evidências encontradas no km 63,3 da rodovia A-52, que liga Pontevedra a Benavente, na Espanha. O incêndio no veículo, porém, dificultou o trabalho, mas as marcas no asfalto teriam sido decisivas para as conclusões preliminares de acordo com a publicação.