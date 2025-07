Vasco x Botafogo: clássico no Mané Garrincha terá entrada com reconhecimento facial

Sistema está pronto para nova fase de testes, que será realizada na partida do dia 12 entre os rivais cariocas, pela 13ª rodada do Brasileirão

Em meio à reta final do Mundial, a maioria dos clubes brasileiros se prepara para retornar aos gramados na próxima semana. Assim, Vasco e Botafogo se enfrentam no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão. O clássico será marcado por uma nova fase de testes da entrada por reconhecimento facial no estádio.

Dessa forma, a implantação do sistema no estádio, que tem capacidade para aproximadamente 70 mil torcedores, é em cumprimento a um dispositivo da Lei Geral do Esporte. De acordo com a legislação, arenas com capacidade superior a 20 mil pessoas terão que ter o sistema.