Nível técnico! Carlos Alberto projeta participação do Flamengo na Premier League; vídeo

Antes de idealizar a colocação carioca no campeonato inglês, o ex-jogador fez questão de reiterar que o Real Madrid não venceria a Série B / Crédito: Jogada 10

Se for falar de nível técnico, então o Flamengo seria capaz de vencer a Premier League. Ou pelo menos é o que garante o especialista no tema: Carlos Alberto. Depois de afirmar — e reiterar por diversas vezes — que o Real Madrid não venceria a Série B do Brasileirão, o ex-jogador agora reacendeu mais um de seus debates controversos no futebol. Este, por sua vez, envolvendo a participação carioca no campeonato inglês. Carlos Alberto entende que se o Rubro-Negro tivesse as mesmas condições estruturais e financeiras dos clubes ingleses, teria capacidade de disputar o título da Premier League. Para ele, o clube carioca, quando inserido em um cenário de equilíbrio competitivo, pode enfrentar os gigantes europeus de igual para igual ao longo de uma temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Se for um campeonato curto, na minha opinião não ganha. Agora uma temporada, tem condições (de brigar pelo título)”, disse Carlos Alberto ao canal Igor Rodrigues, no Youtube. Os pilares da análise A declaração se baseia que, no futebol mundial, o desempenho não se define apenas pelo talento dos jogadores, mas pela conjunção de fatores extracampo. Ou seja, condições climáticas, adaptação ao calendário e igualdade de investimento compõem o cenário que, segundo ele, nivela o potencial competitivo. Carlos Alberto ressalta que a diferença de desempenho entre clubes europeus e sul-americanos se deve mais às circunstâncias do que à qualidade individual dos atletas. “Se um time brasileiro for para a Europa, jogar na mesma estrutura, der o mesmo poder de investimento, a gente se adapta melhor que eles”, garantiu.

Flamengo e a maratona da Premier League O ex-jogador traçou uma distinção clara entre o desempenho em torneios curtos e campeonatos longos. Em sua análise, uma competição com poucos jogos não favoreceria o Rubro-Negro por conta do tempo de adaptação. Contudo, ao longo de uma temporada completa, o clube brasileiro teria a oportunidade de ajustar seu jogo às exigências do futebol inglês e construir uma campanha sólida. Carlos Alberto fez questão de pontuar que não minimiza a dificuldade do campeonato inglês e que reconhece a força técnica dos rivais. Porém, enfatizou que, com as mesmas condições de trabalho e preparação, um clube brasileiro poderia alcançar resultados expressivos. Condições ideais A convicção do ex-meia se baseia em experiências passadas e em exemplos históricos. Ele citou a Copa do Mundo de 2014, quando destacou a importância da adaptação ao clima e às condições locais para o sucesso de uma equipe europeia. Na época, a Alemanha se preparou no calor do Brasil e, segundo sua análise, essa adaptação foi decisiva para a conquista do título.

Ao fazer o paralelo com a Premier League, o ex-jogador argumentou que o Rubro-Negro, adaptado ao contexto inglês e com igualdade de estrutura, teria todas as ferramentas para brigar pelas primeiras posições. “Quando eu disse a situação do Real Madrid, que eu afirmo até hoje que nem a Série B ganha, digo pelas condições. Óbvio que o Real Madrid tem muito mais talento, mas se você colocar as condições climáticas, fuso horário…”. E completou: “O nível do Flamengo hoje é muito bom. Mas vamos falar de nível técnico?”, brincou. Carlos Alberto no programa ‘Não é segredo’, sobre o Flamengo na Premier League.