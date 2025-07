Messi negocia com clube da Arábia Saudita e pode retomar rivalidade com CR7, diz jornal

Segundo o 'L'Equipe', Al Ahli fará 'o que for preciso' para fechar com o astro, cujo vínculo com o Inter Miami se encerra em dezembro deste ano

Com a proximidade do fim de contrato no Inter Miami, um novo mercado passa a chamar a atenção de Lionel Messi. De acordo com o jornal francês ‘L’Équipe, o Al Ahli, da Arábia Saudita, abriu negociações com o craque argentino. A publicação cita que o clube fará “o que for preciso” para fechar com o camisa 10.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Al-Ahli e Messi já negociam há algumas semanas. Esta, aliás, é a segunda abordagem do futebol árabe ao craque mundial: em meados de 2023, o governo da Arábia Saudita, tentou, sem sucesso, a contratação do jogador, que se desligou do PSG, mas optou pelo Inter Miami.

Em caso de acerto com o Al Ahli, o futebol mundial poderá se deleitar com um reencontro do argentino com Cristiano Ronaldo, que defende o Al Nassr. Assim, a dupla reascenderia a rivalidade da época de Barcelona e Real Madrid.

Por outro lado, o Inter Miami vai buscar uma renovação do vínculo. O presidente do clube, Jorge Mas, pretende manter Messi para a inauguração do novo estádio do clube, previsto para 2026.

Os números de Messi na atual temporada são animadores: entre Inter Miami e seleção argentina, ele registra 18 gols e sete assistências em 27 jogos.