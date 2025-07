Inter tem missão de resolver pendências em segunda semana da intertemporada

Com a ausência do camisa 35, Alan Benítez , único reforço do Internacional nesta segunda janela de transferências, já esteve em campo como titular no seu primeiro teste. Apesar de Vitão não ter limitações, o treinador decidiu deixar o zagueiro no segundo time para testar alternativas. Afinal, não há uma certeza se o pedido de efeito suspensivo entregue pelo clube será aceito pelo STJD. A respeito das contratações, o foco do Colorado passa a ser qualificar o seu meio de campo.

Com isso, ele está sem treinar com os demais companheiros desde a última quinta-feira (03). Nesta semana, haverá um planejamento especial com Aguirre, pois a intenção é que esteja disponível para a volta do Brasileirão. O retorno de Bernabei não é uma situação concreta e, sim, uma possibilidade.

O Inter enviou propostas para dois atletas que estão no futebol argentino. No caso, o uruguaio Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors, e o colombiano Juan Camilo Portilla, do Talleres. Em ambas as situações, o Inter sofrerá com concorrências. No primeiro cenário com o Boca Juniors e, na segunda situação, a disputa é com o River Plate. De acordo com a imprensa argentina, a oferta dos gaúchos ao Argentinos Juniors por Alan Rodríguez foi de 4 milhões de dólares (quase R$ 24 milhões na cotação atual).

Já nas tratativas com o Talleres, a investida foi de 3 milhões de dólares (próximo a R$ 18 milhões na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos econômicos. Contudo, a quantia foi considerada inferior ao ideal pelo presidente do clube argentino, Andrés Fassi.

O primeiro compromisso do Colorado no retorno da temporada será contra o Vitória, no próximo sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão. Um resultado positivo é essencial para os gaúchos terem condições de deixar a zona de rebaixamento.