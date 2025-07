Flamengo abre venda de ingressos para cinco jogos no Maracanã

Rubro-Negro inicia comercialização de entradas para as próximas cinco partidas como mandante no Maracanã, no Rio de Janeiro

A venda é escalonada de acordo com as prioridades do programa “Nação”. As partidas têm diferentes valores de ingressos. Todas as informações estão disponíveis no site do Flamengo.

O Flamengo abriu, nesta segunda-feira (7), a venda de ingressos para os próximos cinco jogos como mandante no Maracanã. O clube já divulgou as informações das partidas contra São Paulo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, contra Atlético, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, e contra Internacional, pela Libertadores.

Ingressos contra o São Paulo

Flamengo e São Paulo se enfrentam no dia 12 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para o público geral, as entradas custam de R$ 120 a R$ 140 (com meia-entrada de R$ 60 a R$ 70). Os sócios têm descontos de acordo com os seus respectivos programas. Será, afinal, a primeira partida dos clubes após a parada para a realização do Mundial de Clubes.

Fla-Flu

Flamengo e Fluminense se enfrentam no dia 20 de julho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para o público geral, as entradas custam de R$ 100 a R$ 140 (com meia-entrada de R$ 50 a R$ 70). Os setores Leste Superior e Inferior são mistos. O Setor Sul é exclusivo para a torcida do Fluminense. As entradas custam R$ 100 (R$ 50 a meia-entrada), e o acesso para o setor visitante será por meio de biometria facial para todas vendas.

Atlético pelo Brasileirão e Copa do Brasil

Flamengo e Atlético se enfrentam no dia 27 de julho, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para o público geral, as entradas custam de R$ 60 a R$ 130 (com meia-entrada de R$ 30 a R$ 65). Os sócios, afinal, têm descontos de acordo com os seus respectivos programas. A torcida do Atlético ficará no Setor Sul, com entrada pelo Portão B. As entradas custam R$ 60 (R$ 30 a meia-entrada).