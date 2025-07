Conheça a carreira de Davide Ancelotti, novo treinador do Botafogo

O Botafogo surpreendeu, neste final de semana, ao acertar com seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Davide, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. No entanto, apesar do parentesco com o profissional, que foi multicampeão por onde passou e que terá a missão de comandar o Brasil na próxima Copa do Mundo, pouco se sabe sobre o novo técnico alvinegro.

Nascido em Parma, na Itália, Davide tentou a carreira de atleta para seguir os passos do pai, que chegou a atuar pela seleção italiana e no Milan. No entanto, após passagem pelas categorias de base do clube rossonero e pelo Borgomanero, desistiu da carreira para se dedicar aos estudos.