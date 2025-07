Champions 2025/26 tem início nesta terça-feira

São 28 equipes neste mata-mata da 1ª fase da maior competição europeia, que nesta temporada conta com 82 representantes de 53 países / Crédito: Jogada 10

Começa nesta terça-feira, 8/7, com dez jogo, a Liga dos Campeões 2024/25. Serão 14 jogos de ida da primeira fase eliminatória, reunindo 28 equipes dos países menos ranqueados da UEFA. Trata-se de uma mudança importante na fórmula de disputa em relação aos anos anteriores. Afinal, até a temporada passada rolava uma pré-fase com quatro equipes dos países de pior ranking (normalmente Gibraltar, San Marino, Andorra e Ilhas Faroe ou Islândia). O campeão avançava para a primeira fase. Mas, agora, essas equipes já entram direto no mata-mata. Todos os 28 times desta fase levam para casa um prêmio de participação de R$ 1,6 milhão. Quem avança de fase, garante outros R$ 1,6 milhão de premiação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tem time tradicional nesta 1ª fase da Champions Mas há times relevantes nesta primeira fase. Um exemplo é o Malmö, um dos grandes da Suécia, que já foi vice-campeão da Champions em 1979, além de ser o maior campeão de seu país, com 24 títulos suecos. Além do Malmö, destaque para o FCSB, novo nome do traduicional Steaua Bucareste. Tem a maior torcida da Romênia, que desde 2011 atua sob o nome FCSB após uma disputa judicial com o Exército romeno, que manteve os direitos sobre o nome original e o escudo. Vale dizer que sob o nome de Steaua o time foi simplesmente o campeão da Champions 1985/86, batendo o Barcelona na final. Jogos de ida da 1ª fase eliminatória da Champions 2025/26 8/7 (Terça-feira)

Kups (Finlândia) x Milsami (Moldávia).

Saburtalo (Geórgia) x Malmö FF (Suécia).

Noah (Armênia) x Budućnost Podgorica (Montenegro).

Levadia Tallinn (Estônia) x Rīgas FS (Letônia).

Olimpija Ljubljana (Eslovênia) x Kairat Almaty (Cazaquistão).

The New Saints (País de Gales) x Shkëndija (Macedônia do Norte).

Vikingur (Islândia) x Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Drita (Kosovo) x Differdange (Luxemburgo).

Egnatia (Albânia) x Breiðablik (Islândia).

Virtus (San Marino) x Zrinjski Mostar (Bósnia e Herzegovina). 9/7 (Quarta-feira)

Zalgiris (Lituânia) x Hamrun Spartans (Malta).

Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Minsk (Belarus).

FCSB (Romênia) x Inter D’Escaldes (Andorra).

Shlebourne (Irlanda) x Linfield (Irlanda do Norte).