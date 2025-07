Campeão mundial nos EUA, Mauro Silva vê Fluminense pronto para fazer história

Tetra em 1994, ex-volante é atualmente vice-presidente da FPF, elogia SAFs e crava: 'O futebol brasileiro sai do Mundial maior do que entrou' / Crédito: Jogada 10

Em 17 de julho de 1994, o Brasil celebrava o tetra nos EUA. Trinta e um ano depois, o futebol nacional, representado pelo Fluminense, sonha em repetir o feito. Volante daquela seleção, Mauro Silva conhece o caminho como poucos, diz estar na torcida pelo time de Renato Gaúcho e garante: há condições de bater os europeus e ser campeão. O Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes após empatar com o Borussia Dortmund, vencer o Ulsan e empatar com o Mamelodi na fase de grupos. Depois, despachou a Inter de Milão e o Al Hilal, caindo no caminho do Chelsea. Dessa forma, cariocas e londrinos se enfrentam nesta terça-feira (8/7), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). Avançando, o Flu pega o PSG ou o Real Madrid na grande final, domingo (13).

Mauro Silva elogiou também a participação dos demais clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Todos passaram de fase e ofereceram dificuldades aos rivais no mata-mata. O Botafogo caiu para o Palmeiras nas oitavas, enquanto o Verdão perdeu para o Chelsea nas quartas e o Flamengo perdeu para o Bayern nas oitavas. Embora Flamengo e Palmeiras tenham caído com direito a gol contra, ele enaltece a participação do trio. "A participação foi muito positiva, especialmente com a ida do Fluminense à semifinal. Mas todos tiveram boas atuações. O Palmeiras, por exemplo, fez um grande jogo contra o Chelsea. Temos que considerar que os europeus têm um investimento muito maior que o nosso. Para mim, fica claro uma coisa: o futebol brasileiro sai maior do que entrou. Tenho certeza de que a expectativa dos clubes europeus não era ver tantos clubes brasileiros com essa força e capacidade de competir em alto nível." FPF e Bayer Academy Mauro Silva atendeu gentilmente a equipe do Jogada no último sábado (5/7), durante a inauguração da Bayer Academy, primeira escolinha do Bayer Leverkusen e de um time da Bundesliga fora da Europa. Mauro nunca jogou no clube, mas foi convidado por ser vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele enalteceu a iniciativa e projetou novas parcerias:

“É fundamental fortalecer e desenvolver o futebol aqui em São Paulo. A mentalidade, a força e a disciplina do futebol alemão, combinadas com o talento do futebol brasileiro, vão ser muito interessantes. A organização alemã complementa bem a criatividade do nosso futebol. O papel da Federação é justamente esse: fortalecer o futebol paulista. Qualquer tipo de parceria como essa é bem-vinda, e sempre buscaremos realizá-las”, revelou. Bate-papo com Mauro Silva Mais Brasil na Copa do Mundo de Clubes “Temos que lembrar que há a desvalorização do real, o que dificulta ainda mais. O futebol brasileiro tem evoluído, principalmente com as SAFs, com o fair play financeiro e a profissionalização. Isso é fundamental para a evolução na gestão dos clubes. Depois que um time perde, é mais fácil analisar e apontar erros. Mas a linha entre vencer e ser eliminado é muito tênue. O nível é altíssimo. Estamos falando dos melhores clubes do mundo. Assim como o time foi eliminado nos detalhes, também poderia ter se classificado. É uma competição extremamente difícil.”

Nível do futebol alemão em 2025 (dois times caíram nas quartas do Mundial) “O futebol alemão é muito forte, principalmente pela mentalidade vitoriosa e pela disciplina tática. Alguns dos jogos mais difíceis que enfrentei foram contra seleções e clubes alemães — como Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. São sempre jogos muito organizados e competitivos. A Alemanha é uma das grandes forças do futebol mundial.” Mais Bayer Academy