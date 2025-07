Athletic vence América-MG e deixa lanterna da Série B

O Athletic voltou a respirar aliviado na Série B do Brasileirão. Afinal, o Esquadrão de Aço venceu o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira (7), no Independência, e deixou a lanterna. O Coelho, contudo, se distanciou do G4 e está no meio do caminho entre o acesso e o rebaixamento. O zagueiro Sidimar fez o único gol da partida, de cabeça, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Athletic ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento, chegou a 15 pontos, deixou a lanterna e subiu para a 17ª colocação. O América-MG, contudo, segue em 12º lugar, com 20, no meio do caminho entre o céu e o inferno (quatro pontos do G4 e a cinco do Z4). O Coelho volta a campo contra o Novorizontino, sábado (12), às 16h (de Brasília), fora de casa, enquanto o Esquadrão de Aço recebe o Avaí, segunda-feira (14), às 19h.