Saiba quem pode receber a faixa de capitão no Flamengo após saída de Gerson

Arrascaeta é o favorito para herdar a braçadeira com a ida do volante para o Zenit, da Rússia; Bruno Henrique e Alex Sandro também são opções

Com a saída de Gerson para o Zenit, o Flamengo terá que definir outro jogador para herdar a faixa de capitão. O camisa 8, afinal, era referência dentro de campo por sua habilidade e liderança com seus companheiros. De acordo com “ge”, o Rubro-Negro já adota uma hierarquia e deve mantê-la mesmo após negociação do “Coringa”.

O clube adotou Gerson, principal dono da faixa de capitão até se transferir para a Rússia, seguido de Bruno Henrique, Arrascaeta e Alex Sandro. O revezamento começou com Tite e ganhou força com Filipe Luís.